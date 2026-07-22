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أمريكا تعلن التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي مع السعودية

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22 يوليو تموز (رويترز) – أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق للتعاون النووي.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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