أمريكا تعلن روبيو وبلير وكوشنر أعضاء في مجلس السلام بشأن غزة

3دقائق

17 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أسماء أعضاء ما سمي “مجلس السلام” الذي سيشرف بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة الذي لا يزال يشهد عنفا داميا رغم وقف إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وتشير الخطة ترامب التي تم الكشف عنها أواخر العام الماضي إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على خطة ترامب في أكتوبر تشرين الأول، وتنص الخطة على تأسيس هيئة فلسطينية تكنوقراط تحت إشراف ما أطلق عليه “مجلس سلام” دولي بهدف متابعة إدارة غزة خلال فترة انتقالية.

وقال البيت الأبيض إن المجلس يضم أيضا الملياردير مارك روان المسؤول التنفيذي في مجال الاستثمار المباشر وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي وروبرت جابرييل مستشار ترامب، مضيفا أن نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط، سيضطلع بدور الممثل السامي لغزة.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو.

وسبق أن قال كثير من خبراء حقوق الإنسان والمعنيين بالدفاع عنها إن إشراف ترامب على مجلس لمراقبة إدارة منطقة ليست أمريكية أشبه بالصور الاستعمارية، في حين تم توجيه انتقادات العام الماضي لمشاركة بلير بسبب دوره في حرب العراق.

وأعلن البيت الأبيض تعيين الميجور جنرال جاسبر جيفيرز القائد السابق للعمليات الخاصة الأمريكية قائدا لقوة الاستقرار الدولية. وكان قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحد في منتصف نوفمبر تشرين الثاني قد أجاز تشكيل “مجلس السلام” وتعاون دول معه في غزة.

تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة، إذ أفادت تقارير بمقتل أكثر من 440 فلسطينيا، بينهم أكثر من 100 طفل، وثلاثة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة في أكتوبر تشرين الأول.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ أواخر 2023 في مقتل عشرات الآلاف وأزمة جوع ونزوح سكان غزة بالكامل. ويقول كثير من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذا الهجوم يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وتقول إسرائيل إن تحركها دفاع عن النفس بعد أن قتل مسلحون بقيادة حماس 1200 شخص واحتجزوا نحو 250 رهينة في هجوم شنوه في أكتوبر تشرين الأول 2023.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )