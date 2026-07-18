أمريكا تعلن مقتل اثنين من جنودها في الأردن

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واشنطن/القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الأمريكي اليوم السبت إن اثنين من أفراده قُتلا في الأردن فيما فُقد آخر بعد هجوم إيراني، بينما توعد الزعيم الأعلى الإيراني مجبتى خامنئي واشنطن بأنها ستدفع ثمن “سعيها إلى التحريض على الحرب”، وذلك بعد ليلة سابعة على التوالي من الضربات الأمريكية.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت الأسبوع الماضي، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العسكريين لقيا حتفهما أمس الجمعة وإن عسكريا ثالثا فُقد، ليرتفع عدد قتلى القوات الأمريكية منذ بدء الحرب إلى 16، فيما أُصيب أكثر من 420 آخرين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في منشور على منصة إكس “حفظ الله الأبطال. تضحياتهم لا تزيدنا إلا إصرارا”.

وفي ردها على هجمات أمريكية استهدفت جسورا ومنشآت كهرباء وبنية تحتية أخرى، شنت إيران اليوم السبت هجوما فيما يبدو على السعودية إلى جانب حلفاء آخرين للولايات المتحدة في الخليج والأردن.

وفي بيان مكتوب نشرته حسابات رسمية لخامنئي على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام رسمية إيرانية، قال الزعيم الإيراني إن الانتهاكات الأمريكية المتكررة للاتفاق المؤقت أظهرت أن توقيع الرئيس دونالد ترامب “”بلا قيمة تماما ويفتقر إلى المصداقية”.

وجاء في البيان “الآن، إذ يسعى العدو الأمريكي إلى تصعيد الصراع، متكبدا بذلك تكاليف أثقل وإذلالا أكبر، فعليه أن يعلم أن الأمة الإيرانية النبيلة وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تُنسى معدّة له”. ولا يزال المكان الذي يوجد فيه خامنئي يمثل لغزا.

وبدأ الصراع عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في نهاية فبراير شباط أملا في تعطيل برنامجها الصاروخي ووكلائها في المنطقة، لكنه أدى إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة وأثار مخاوف حيال ارتفاع التضخم العالمي وأشعل صراعا للسيطرة على مضيق هرمز.

* هجمات إيرانية في البحرين والأردن والسعودية

تعرضت الكويت للهجوم مجددا اليوم السبت، إذ قالت القوات المسلحة إنها اعترضت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة إيرانية وإن عددا من رجال الإطفاء والعاملين في قطاع النفط أصيبوا في أثناء التصدي للهجمات.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم مركز دعم عسكري أمريكيا في معسكر عريفجان ودمر منشأة مراقبة بالرادار في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مؤسسة البترول الكويتية قولها إن إحدى منشآتها النفطية تعرضت لهجمات إيرانية متكررة ما تسبب في أضرار جسيمة وبعض الإصابات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري استهدف في البحرين موقعا تجمعت فيه طائرات مقاتلة أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية ومركزا لبيانات المخابرات.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله إن قواته دمرت أيضا طائرتين مقاتلتين أمريكيتين على الأقل وثلاث طائرات أخرى خلال هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة في وقت مبكر اليوم على القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير.

وأصدر نظام الإنذار المبكر في السعودية تحذيرات في وقت مبكر اليوم السبت لحث السكان في مدينتي الخرج وينبع على الاحتماء. وتقع الخرج شرقي الرياض وتضم قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية، فيما تقع ينبع على البحر الأحمر وتضم محطة رئيسية لتصدير النفط.

وقال مصدران مطلعان إن إيران شنت هجمات على السعودية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر. ولم تذكر وسائل الإعلام السعودية الرسمية تفاصيل حول سبب تفعيل الإنذار المبكر، ولم يرد مركز التواصل الحكومي على طلب للتعليق.

ولم يشر الحرس الثوري الإيراني إلى أي هجوم على السعودية.

* السيطرة على مضيق هرمز

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق إنها أكملت اليوم السابع على التوالي من الهجمات على إيران باستهداف مواقع مراقبة وبنية تحتية لوجستية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن غارات جوية أمريكية في وقت مبكر اليوم السبت أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في إقليم هرمزجان المتاخم لمضيق هرمز، فيما تضرر جسران ونفق.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلا عن السلطات المحلية إن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية أخرى في الإقليم نفسه بعد ظهر اليوم السبت، لكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى مدنيين.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت أن 50 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب أكثر من 500 آخرين في هجمات أمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة بالسعي إلى السيطرة على المضيق، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

واستهدف الطرفان أيضا حركة الملاحة البحرية، وقالت الولايات المتحدة إنها تنفذ حصارا بحريا، في حين قالت إيران إنها استهدفت السفن التي انتهكت قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تقلت بلاغا عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية قبالة عُمان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة أمس الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مما شكل ضغطا سياسيا على ترامب في الوقت الذي يحاول فيه الحزب الجمهوري المنتمي إليه الرئيس الحفاظ على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

(إعداد مروة سلام ومحمد أيسم ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء ومعاذ عبدالعزيز )