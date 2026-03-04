أمريكا تغرق سفينة حربية إيرانية بعيدا عن الخليج مع اتساع رقعة الحرب

(إعادة لضبط العنوان وتوضيح أن امريكا هي اللي أغرقت سفينة حربية إيرانية)

دبي/القدس/أنقرة 4 مارس آذار (رويترز) – اتسعت رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد اليوم الأربعاء بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، مما أدى إلى مقتل 80 شخصا على الأقل.

وجاء ذلك تزامنا مع تدمير دفاعات حلف شمال الأطلسي الجوية صاروخا باليستيا إيرانيا أُطلق باتجاه تركيا.

وبدا اليوم الأربعاء أن مجتبى خامنئي قد يكون المرشح الأوفر حظا لخلافة والده زعيما أعلى لإيران، في مؤشر على أن طهران لن ترضخ للضغوط بعد خمسة أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية أسفرت عن مقتل المئات وزعزعت استقرار الأسواق العالمية.

وتُعد واقعة إطلاق الصاروخ أول انخراط لتركيا في الصراع. وتملك تركيا المتاخمة لإيران ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن ذلك سيُفعل بند الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي.

وفي مؤشر على اتساع نطاق الصراع، أعلن هيجسيث أن غواصة أمريكية أصابت سفينة إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا على بعد آلاف الكيلومترات من الخليج في حين أصاب القتال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بالشلل لليوم الخامس على التوالي، ما أدى إلى انقطاع تدفقات النفط والغاز الحيوية من الشرق الأوسط.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير التأمين والمرافقة البحرية للسفن المصدرة للطاقة من المنطقة لكبح جماح ارتفاع الأسعار لكن تقديرات رويترز تشير إلى أن ما لا يقل عن 200 سفينة لا تزال راسية قبالة الساحل.

* ليست عادلة

واصلت الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم الأربعاء الهجوم الذي بدأ يوم السبت على إيران، وقال هيجسيث إن الولايات المتحدة تفوز في هذه الحرب.

وأضاف في إفادة “لم يكن المقصود من هذا أبدا أن تكون حربا عادلة.. وهي ليست عادلة. نضربهم وهم منبطحون… دفاعاتنا الجوية ودفاعات حلفائنا وفيرة. يمكننا مواصلة هذا القتال بسهولة لأطول فترة نحتاجها”.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين اليوم إن عدد الصواريخ التي تطلقها إيران انخفض مع استمرار الحرب. وأضاف أن القدرات العسكرية الإيرانية تضاءلت بشدة مع توسع الولايات المتحدة في ضرباتها باتجاه الداخل الإيراني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت مجمعا في شرق طهران يضم مقرات لجميع الأجهزة الأمنية الإيرانية، بما فيها الحرس الجمهوري والمخابرات والحرب الإلكترونية والشرطة المسؤولة عن قمع الاحتجاجات.

وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أمرا بإخلاء “فوري” لمناطق من جنوب لبنان وطالب السكان بالانتقال لشمال نهر الليطاني، وذلك في اليوم الثالث من تصعيد القتال الواسع مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي زجت بلبنان مجددا في صراع بعد إطلاقها طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل يوم الاثنين.

وتحول الهبوط في الأسواق العالمية إلى موجة بيع حادة في آسيا، شملت انهيارا غير مسبوق في سول، مع عدم اقتناع المستثمرين بتأكيدات ترامب بأنه سيعيد فتح أهم ممر شحن في العالم بسرعة ويفرج عن النفط والغاز العالق في الشرق الأوسط.

واتجهت الأسواق الأوروبية في وقت لاحق صوب الاستقرار وتحول بعضها للارتفاع بعد خسائر حادة منيت بها على مدى يومين على أمل أن الحرب قد تنتهي سريعا. وقال متعاملون إن تحسن المعنويات جاء بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن المخابرات الإيرانية تواصلت مع المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) مع بداية الحرب بشأن سبيل لإنهائها.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر في وزارة الاستخبارات الإيرانية نفيه لما ورد في تقرير الصحيفة قائلا إنه “محض أكاذيب (ويأتي في سياق) حرب نفسية”.

* لم يكن في طهران

مع دوي انفجارات جديدة في طهران، من غير المؤكد أن تشيع جنازة آيه الله علي خامنئي (86 عاما) الذي قتل في غارة إسرائيلية يوم السبت في أول عملية اغتيال لحاكم دولة بضربة جوية.

وكان من المتوقع أن يسجى جثمانه في مصلى طهران الكبير بدءا من مساء اليوم الأربعاء لكن وسائل الإعلام الرسمية أفادت بتأجيل مراسم التشييع.

وقال مصدران إيرانيان لرويترز اليوم الأربعاء إن مجتبى خامنئي (56 عاما)، نجل الزعيم الأعلى الإيراني الراحل، لم يكن في طهران في أثناء الغارات التي قتلت أيضا زوجة الزعيم الأعلى وابنا آخر له وعددا من كبار الشخصيات العسكرية والقادة. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما.

وذكرت إيران أن مجلس الخبراء المكلف باختيار الزعيم الأعلى الجديد سيعلن قراره قريبا، وهي المرة الثانية فقط التي يعلن فيها عن قرار مماثل منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في 1979.

وقال آية الله أحمد خاتمي، وهو عضو في المجلس، للتلفزيون الرسمي “سيتم تحديد الزعيم الأعلى في أقرب فرصة، ونحن على وشك التوصل إلى قرار رغم أن الوضع في البلاد وضع حرب”. وأضاف أنه تم تحديد المرشحين بالفعل، لكنه لم يكشف عن أسمائهم.

وقالت إسرائيل إنها ستلاحق أي شخص يتم اختياره.

ومن بين المرشحين الآخرين لمنصب الزعيم الأعلى حسن خميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية وأحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الذي جرى تهميشه خلال العقود الماضية.

لكن يبدو أن مجتبى هو المرشح الأوفر حظا، وقد رسخ نفوذه في عهد والده كشخصية بارزة في أجهزة الأمن والإمبراطورية التجارية الواسعة التي تسيطر عليها. وسيحمل اختياره رسالة مفادها أن التيار المتشدد ما زال ممسكا بزمام الأمور بقوة.

واحتفل بعض الإيرانيين علنا بوفاة خامنئي، الذي قتلت قوات الأمن في عهده آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة قبل أسابيع فقط في أكبر اضطرابات داخلية تشهدها البلاد منذ الثورة الإيرانية.

لكن إيرانيين غاضبين من الحكومة استبعدوا خروج أي مظاهر احتجاجية مع استمرار تساقط القنابل.

وقالت فرح (45 عاما) عبر الهاتف من طهران “ليس لدينا مكان نذهب إليه لنحتمي من الغارات، فكيف نخرج للاحتجاج؟”.

وأضافت أن الحرس الثوري وقوة الباسيج “منتشرون في كل مكان، سيقتلوننا، أكره هذا النظام، لكن علي أولا أن أفكر في سلامة طفلي (الاثنين)”.

* إغراق سفينة إيرانية

قالت الولايات المتحدة إنها “أصابت أو أغرقت” أكثر من 20 سفينة إيرانية، منها السفينة الحربية قبالة ساحل سريلانكا باستخدام غواصة للمرة الأولى مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول سريلانكي إن السفينة المستهدفة هي الفرقاطة (دينا) وإنها كانت في طريق عودتها إلى إيران قادمة من شرق الهند.

وذكرت السلطات المحلية أنها أنقذت 32 شخصا وانتشلت 87 جثة في حين لا يزال في عداد المفقودين نحو 60 بحارا من طاقم السفينة الذي يقدر عدده بنحو 180 فردا.

وقال هيجسيث “أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية ظنت أنها في مأمن في المياه الدولية لكن طوربيدا أغرقها. موت هادئ”.

ورغم إبداء بعض الدول الأوروبية تحفظاتها بشأن الحرب على إيران، فقد وجدت نفسها منجذبة عسكريا إلى الشرق الأوسط لحماية مواطنيها ومصالحها الاستراتيجية.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا أنهما ستستخدمان قواتهما البحرية والجوية للمساعدة في مواجهة أي رد إيراني. ونقلت اليونان طائرات وسفنا حربية إلى قبرص المجاورة.

(إعداد نهى زكريا وسلمى نجم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحريرعلي خفاجي)