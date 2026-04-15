أمريكا تفرض عقوبات تستهدف بنية تحتية لنقل النفط الإيراني
15 أبريل نيسان (رويترز) – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء استهداف بنية تحتية لنقل النفط في إيران بفرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا وشركة وسفينة.
وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف شبكة لشحن النفط الإيراني تابعة لمحمد حسين شمخاني، وهو نجل علي شمخاني، الذي كان شخصية كبيرة في المشهد السياسي والأمني في البلاد قبل أن يقتل في ضربات أمريكية وإسرائيلية على طهران.
وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة في بيان “الخزانة تتحرك بقوة وبغضب اقتصادي لاستهداف نخبة النظام مثل أسرة شمخاني ممن يحاولون التربح على حساب الشعب الإيراني”.
وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على سيد نعيمائي بدر الدين موسوي الذي تقول إنه ممول لجماعة حزب الله اللبنانية وعلى ثلاث شركات مرتبطة بغسل أموال يتعلق ببيع النفط الإيراني مقابل ذهب من فنزويلا.
