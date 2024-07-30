أمريكا تفرض عقوبات تستهدف وسطاء برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني
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واشنطن (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على خمسة أفراد وسبعة كيانات قالت وزارة الخزانة إنهم وسطاء لبرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الأفراد والكيانات المستهدفة، والذين يعملون انطلاقا من إيران والصين وهونج كونج، يساعدون في شراء مكونات مختلفة، بما في ذلك مقاييس التسارع وأجهزة قياس الزوايا، لبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيراني.