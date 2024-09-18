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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

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واشنطن (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات على إيران يوم الأربعاء واستهدفت فيها 12 فردا قالت إن لهم صلة “بالقمع المستمر والعنيف للشعب الإيراني” من جانب طهران، بما في ذلك “قمعها الوحشي للاحتجاجات السلمية”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تستهدف أعضاء من الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين بالسجون الإيرانية “والمسؤولين عن العمليات التي تسقط قتلى خارج البلاد”.

وتأتي العقوبات بعد عامين من وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية في أثناء احتجازها لدى الشرطة.

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