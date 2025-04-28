أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات شحن وسفن تسلم النفط والغاز للحوثيين في اليمن

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واشنطن (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على ثلاث سفن وأصحابها لنقلهم منتجات النفط والغاز إلى الحوثيين في اليمن في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على الجماعة المتحالفة مع إيران بسبب هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات استهدفت شركتي زاس للشحن والتجارة وجريت سكسيس للشحن، المسجلتين في جزر مارشال، وشركة باجساك للشحن المسجلة في موريشيوس، وسفن الشحن التي استخدمتها هذه السفن لنقل منتجات النفط والغاز إلى ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر “يؤكد إجراء اليوم التزامنا بعرقلة جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأضاف “ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها وسلطاتها لاستهداف من يسعون إلى تمكين الحوثيين من استغلال الشعب اليمني ومواصلة حملتهم العنيفة”.

وجاءت العقوبات بعد ساعات من قول قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن غارة يشتبه في أنها أمريكية أسفرت عن مقتل 68 شخصا في مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في اليمن.

وصنفت الولايات المتحدة الحوثيين في مارس آذار الماضي “منظمة إرهابية أجنبية”، متهمة الجماعة بتهديد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وكذلك الشركاء في المنطقة والتجارة البحرية العالمية.

وأدت الهجمات على السفن، التي يقول الحوثيون إنها حملة لدعم الفلسطينيين في غزة، إلى عرقلة التجارة العالمية وأذكت المخاوف من التضخم وأثارت القلق من تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتسيطر الجماعة على أكثر مناطق اليمن اكتظاظا بالسكان، ومنها العاصمة صنعاء، منذ الإطاحة بالحكومة من العاصمة في عام 2014.