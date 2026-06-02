أمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرة
2 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت أفرادا ومنصات لتبادل العملات المشفرة.
وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين وأربع منصات إيرانية لتبادل الأصول الرقمية هي نوبيتكس وبيتبين ورمزينكس ووالكس.
وتابعت أن مؤسسات مالية أجنبية وأفرادا ربما يتعرضون أيضا لعقوبات إذا شاركوا في معاملات معينة مع الشركات الأربع.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)