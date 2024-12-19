أمريكا تفرض عقوبات على إيران وكيانات مرتبطة بالحوثيين

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(رويترز) – ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات شخصيات وكيانات مرتبطة بإيران وجماعة الحوثي اليمنية.

وحدد موقع الوزارة عددا من الأفراد والكيانات والسفن طالتهم العقوبات.

وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف ثلاث سفن ضالعة في تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية التي تدر مليارات الدولارات لزعماء البلاد وتدعم برنامجها النووي وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية وتمول وكلاء لطهران مثل جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة الحوثي.

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان “الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف تدفقات العائدات الإيرانية الرئيسية التي تمول أنشطتها المزعزعة للاستقرار”. وأضاف سميث أن إيران تعتمد على “شبكة ظل من السفن والشركات والوسطاء في هذه الأنشطة”.

وتقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية.

والسفن المستهدفة بالعقوبات هي ناقلة النفط الخام إم.إس إينولا التي ترفع علم جيبوتي والمملوكة لشركة جيرني إنفستمنت، والناقلة إم.إس أنجيا التي ترفع علم سان مارينو، والناقلة إم.إس ميلينيا التي ترفع علم بنما. وقالت وزارة الخزانة إن الناقلتين الأخيرتين تديرهما وتشغلهما شركة روز شيبينج ليمتد المسجلة في ليبيريا واليونان.

وتجمد العقوبات جميع ممتلكات ومصالح الكيانات المستهدفة بالعقوبات في الولايات المتحدة، وقد يتعرض أمريكيون وكيانات يتعاملون مع هذه الكيانات لعقوبات أو إجراءات قانونية تتضمن الغرامات.