أمريكا تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران

واشنطن 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أظهر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الخميس على 29 سفينة والشركات التي تديرها، وذلك في وقت تواصل فيه واشنطن استهداف “أسطول الظل” التابع لطهران والذي تقول إنه يستخدم يصدر النفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن السفن والشركات المستهدفة نقلت منتجات بمئات الملايين من الدولارات من خلال ممارسات شحن خادعة.

واستهدف إجراء اليوم أيضا رجل‭ ‬أعمال مصريا يدعى حاتم صقر إذ ترتبط شركاته بسبع من السفن المذكورة بالإضافة إلى العديد من شركات الشحن.

