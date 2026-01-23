أمريكا تفرض عقوبات على ناقلات نفط وكيانات مرتبطة بإيران بعد تشديد الحملة على المتظاهرين

2دقائق

واشنطن 23 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن واشنطن فرضت اليوم الجمعة مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف تسع ناقلات نفط تابعة لما يعرف باسم “أسطول الظل” وثماني كيانات مرتبطة به، في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على إيران على خلفية قتل متظاهرين في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن الناقلات إلى جانب مالكيها أو الشركات المشغلة لها، منها كيانات تتخذ من الهند وسلطنة عمان والإمارات مقار لها، نقلت مجتمعة نفطا ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في البيان “تستهدف عقوبات اليوم عنصرا أساسيا في الآلية التي تعتمد عليها إيران في الحصول على الأموال لاستخدامها في قمع شعبها. وكما أوضحنا سابقا، ستواصل الوزارة تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول جاهدا تحويلها إلى مصارف خارج إيران”.

وتقول منظمات معنية بحقوق الإنسان إن آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض المارة، قتلوا خلال الاضطرابات في إيران، والتي تصفها بأنها أكبر حملة منذ استيلاء رجال الدين على السلطة في ثورة 1979.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بالتدخل في إيران بسبب قتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة، لكن الاحتجاجات هدأت خلال الأسبوع الماضي، كما خفف ترامب لهجته تجاه إيران.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )