أمريكا تفرض عقوبات على هيئة إيرانية لإدارة مضيق هرمز

واشنطن 28 مايو أيار (رويترز) – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على (هيئة مضيق الخليج الفارسي)، التي أنشأتها إيران لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز.

وأدت سيطرة طهران على المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى اضطرابات في الاقتصاد العالمي.

وأغلقت إيران المضيق بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما ضدها في 28 فبراير شباط.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن أي شخص يتعاون مع الهيئة ربما بذلك يقدم الدعم إلى الحرس الثوري الإيراني ويتلقى خدمات منه، مما يجعله عرضة للعقوبات.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت “إن أحدث محاولات الجيش الإيراني لابتزاز التجارة البحرية العالمية هي دليل على أن حملة الغضب الاقتصادي جعلت النظام في حاجة ماسة إلى السيولة النقدية”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

