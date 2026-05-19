أمريكا تفرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بأسطول يحاول الوصول لغزة

reuters_tickers

1دقيقة

19 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على أربعة أشخاص مرتبطين بأسطول مساعدات يحاول الوصول إلى قطاع غزة.

وذكر منظمو رحلة الأسطول اليوم الثلاثاء أن قوات إسرائيلية اعترضت 41 من زوارقهم في شرق البحر المتوسط بينما لا تزال 10 زوارق أخرى تبحر باتجاه غزة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان “محاولة الأسطول المؤيد للإرهاب الوصول إلى غزة هي محاولة عبثية لتقويض التقدم الذي أحرزه الرئيس (دونالد) ترامب باتجاه تحقيق سلام دائم في المنطقة”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)