أمريكا تقرر استمرار المساعدات لوحدة بالجيش الإسرائيلي بعد تلقي معلومات جديدة

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد أن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبتها وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي “جرى إصلاحها على نحو فعال” بعد الاطلاع على معلومات جديدة قدمتها إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الوحدة المعنية، وهي كتيبة نيتسح يهودا، يمكنها مواصلة تلقي المساعدات الأمنية الأمريكية.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي بعد اتهام جنود الكتيبة بالتورط في وفاة رجل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 78 عاما.

وقبل تلقي معلومات جديدة في أبريل نيسان، ورد أن واشنطن كانت تنوي إدراج الوحدة تحت طائلة قانون أمريكي يحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.