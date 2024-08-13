أمريكا تقر حزمة أسلحة لإسرائيل بنحو 20 مليار دولار تشمل مقاتلات إف-15

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(رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق يوم الثلاثاء على إمكانية بيع إسرائيل طائرات مقاتلة وعتاد عسكري بقيمة تزيد على 20 مليار دولار.

وذكر البنتاجون في بيان أن بلينكن وافق على البيع المحتمل لطائرات إف-15 ومعدات بقيمة تقارب 19 مليار دولار. وقالت الوزارة إن بلينكن وافق أيضا على البيع المحتمل لقذائف دبابات بنحو 774 مليون دولار ومركبات عسكرية بقيمة 583 مليون دولار.

وستكون قذائف الدبابات جاهزة للتسليم على نحو شبه فوري بينما سيحتاج إنتاج الطائرات المقاتلة وتسليمها لسنوات.

ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل بقوة في الوقت الذي تشن فيه حليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط حربا على قطاع غزة تسببت في تدميره. وقد اندلعت الحرب بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومع موافقة واشنطن على توريد أسلحة لإسرائيل، تحاول أيضا ترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يمنع اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقد تزايدت المخاوف من اتساع رقعة الصراع منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في بيروت في الآونة الأخيرة. وقد أثار مقتلهما تهديدات بالرد على إسرائيل.