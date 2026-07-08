أمريكا تقصف إيران بعد قول ترامب إن الاتفاق “انتهى”

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أنقرة/دبي 8 يوليو تموز (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة، وذلك بعد ساعات من قول الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب قد “انتهى”.

وأثارت أحدث جولة من الهجمات، التي قالت الولايات المتحدة إنها رد على استهداف ثلاث سفن شحن في المضيق أمس الثلاثاء، حالة من الذعر في عدة مدن على طول الساحل الجنوبي الإيراني وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أنها بدأت “تنفيذ ضربات إضافية على إيران لزيادة تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

وأضافت القيادة المركزية “تحمّل الولايات المتحدة إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحرية في ممر مائي دولي حيوي”.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الضربات اليوم الأربعاء ضد إيران ستكون أكبر عددا من تلك التي نفذت أمس الثلاثاء.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “هذا رد على قصف إيران للسفن أمس. إذا تكرر الأمر، فسيصبح الوضع أسوأ بكثير!».

ومنحت السيطرة على المضيق، الذي كان يمر منه خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، إيران نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط على أقوى جيش في العالم.

ورغم عدم إعلان طهران مسؤوليتها عن الهجمات، يقول محللون إن إيران تستخدم مثل هذه الأساليب لفرض شروطها في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضعف التصعيد الأخير الآمال في تحويل مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو حزيران إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب. وأعلنت إيران اليوم الأربعاء أنها هاجمت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على ضربات أمريكية في وقت سابق استهدفت البنية التحتية، والتي كانت بدورها ردا على الهجمات ضد السفن.

وردا على سؤال قبل قمة لحلف شمال الأطلسي في تركيا حول ما إذا كانت مذكرة التفاهم قد انتهت، قال ترامب “إنه سؤال مثير للاهتمام للغاية. بالنسبة لي، أعتقد أنها انتهت. لا أريد التعامل معهم”.

وأضاف ترامب لاحقا “إذا أبرمنا اتفاقا مع إيران، لست متأكدا من أنه سيستمر. فقد وجدتهم أناسا غير شرفاء على الإطلاق”.

لكن ترامب، الذي هدد كثيرا بتصعيد العمل العسكري قبل أن يتراجع، قال إنه يستبعد العودة إلى حرب شاملة، وإنه لم يتضح ما إذا كانت المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق دائم ستستمر.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع مجددا، مضيفا “أي شيء يحدث سينتهي بسرعة كبيرة … وسيؤدي فقط إلى جعل الأمور أكثر أمانا، بما في ذلك بالنسبة للنفط”.

وأدت الضربات الأمريكية الحديثة إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية اليوم الأربعاء، وبلغت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث التعاملات 79.28 دولار للبرميل. ومع ذلك، ظلت الأسعار أقل بكثير من الذروة التي سجلتها في أواخر أبريل نيسان والتي تجاوزت 120 دولارا للبرميل.

* قصف مدن ساحلية رئيسية

أفادت وكالة الأنباء الرسمية بوقوع انفجارات في عدة مدن على طول الساحل الجنوبي الإيراني، من مضيق هرمز إلى خليج عمان. ومن بين المواقع التي تعرضت للهجمات بندر عباس حيث أكبر ميناء في إيران ومنشآت رئيسية تديرها البحرية الإيرانية والحرس الثوري.

واستهدفت الضربات أيضا كنارك وجابهار، حيث أفادت وسائل إعلام بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي ووقوع أضرار في برج مراقبة حركة الملاحة البحرية. وذكرت وكالة مهر للأنباء أن انفجارات وقعت في مدينة إيرانشهر بجنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة نور نيوز عن مصدر عسكري قوله إن إيران تخطط لشن “هجوم كبير” قريبا على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة ردا على ذلك.

وقبل الهجمات الأمريكية الجديدة اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الهجمات الأمريكية انتهكت المذكرة من خلال تحدي بند “يؤكد مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحديد ترتيبات المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز”.

وصرح متحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان بأن خيارات الرد تشمل الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتغيير العقيدة النووية الإيرانية وإغلاق مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وهو ممر ملاحي عالمي بالغ الأهمية.

(إعداد مروة غريب وأميرة زهران وأيمن سعد مسلم ورحاب علاء للنشرة العربية)