أمريكا تقصف إيران في ظل عدم وضوح مسار خفض التصعيد

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واشنطن 24 يوليو تموز (رويترز) – استهدفت صواريخ أمريكية مواقع في أنحاء إيران اليوم الجمعة فيما توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران وجماعة الحوثي المتحالفة معها في اليمن بإنزال “عقاب عسكري كبير”، لكنه أبقى مجددا الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران.

وبعد أسبوعين من انهيار الهدنة المؤقتة التي كان من المفترض أن تنهي الحرب، ردت القوات المسلحة الإيرانية بإطلاق النار على قواعد أمريكية في دول عربية مجاورة وحذرت السكان هناك من أنها ربما تقصف مباني غير عسكرية يستخدمها عسكريون أمريكيون.

وهدّد ترامب خلال الأيام القليلة الماضية بتوسيع قائمة الأهداف التي تتعرض للقصف داخل إيران لتشمل منشآت الطاقة والجسور، وبإرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة خرج مركز تصدير النفط في إيران، إضافة إلى قصف موقع عميق تحت الأرض يرتبط بالبرنامج النووي يُعرف باسم بيكاكس ماونتن.

وقال ترامب اليوم الجمعة إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن تنفيذ هجمات كبرى جديدة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض “نتحدث معهم. أعتقد أنهم جادون. وأعتقد أنهم يتعاملون هذه المرة بجدية أكبر من أي وقت مضى، لكن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق”.

وردا على سؤال بشأن استراتيجية الخروج من حرب إيران، قال ترامب “هناك مخرج عسكري، يتمثل في مواصلة ما نقوم به على النحو الحالي، بل يمكننا زيادة وتيرة الضربات، وهو ما يؤدي إلى القضاء على كل ما لديهم. وهناك خيار أكثر ذكاء، وهو التوصل إلى اتفاق”.

لكنه قال في ختام حديثه “نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك”.

وتمثل مسألة الدخول إلى منطقة الخليج النقطة الأبرز في حرب اندلعت قبل نحو خمسة أشهر وأودت بحياة الآلاف وفاقمت التضخم العالمي وأشعلت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وأعلن الحوثيون الذين يسيطرون على شمال اليمن وغربه هذا الأسبوع فرض حصار بحري على السعودية التي حولت مسار ملايين البراميل من النفط يوميا ليتم ضخها عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر لتفادي الحصار شبه الكامل الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز.

وبعد أن أعلن الحوثيون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين أمس الخميس، قال ترامب إنه سيحمّل إيران المسؤولية عن أي هجمات أخرى ينفذها الحوثيون.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تنفيذ “عملية رد عسكري” استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة.

* إيران تهدد القوات الأمريكية

شنّ الجيش الأمريكي غارات جوية على إيران مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة لليلة الثالثة عشرة على التوالي، ما دفع إيران إلى إطلاق صواريخ باتجاه دول عربية مجاورة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤول أمني في إقليم جيلان أن صواريخ أمريكية استهدفت مقرا للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري في منطقة زيبا كينار في الإقليم المطل على بحر قزوين. ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن السلطات في إقليم جيلان أن مقذوفات أمريكية استهدفت أيضا ميناء بندر أنزلي.

وأشارت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية إلى مقتل أربعة وإصابة خمسة في هجوم صاروخي أمريكي على مدينة الأهواز.

وحذر الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته وكالة أنباء فارس، السكان في دول الخليج من ضربات محتملة تستهدف جنودا أمريكيين ربما يستخدمون “مباني في مدن لارتكاب جرائمهم”.

وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يفكر في استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق في إيران، وإنه على وشك اتخاذ قرار في هذا الشأن.

ونقل الموقع الإخباري عن ترامب قوله إن إيران “لم تتألم بما يكفي “.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية في بيان عبر منصة إكس إن 59 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 666 آخرون منذ استئناف الاشتباكات مع القوات الأمريكية في أواخر يونيو حزيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران قوله إن إيران ستقتل فردا من القوات الأمريكية مقابل كل إيراني يقتل.

وأسفرت الحرب عن مقتل 18 جنديا أمريكيا. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين أن 100 جندي أصيبوا منذ السابع من يوليو تموز وأن 96 بالمئة منهم عادوا إلى الخدمة.

وقال مسؤولون لرويترز إن أكثر من 500 جندي أمريكي أُصيبوا حتى الآن.

* مصادر: باكستان تستكشف مسارا للمحادثات

شن الحوثيون هجوما على ناقلتي نفط محملتين بالنفط الخامي السعودي أمس الخميس في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع سبعة بالمئة لتتجاوز المئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو أيار.

لكن أسعار العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بأكثر من أربعة دولارات إلى ما دون 96 دولارا بقليل في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش تقريبا.

وقالت مصادر إن باكستان تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إنهاء الحرب، وذلك في إطار مسعى بادرت به الصين.

وذكرت ثلاثة مصادر باكستانية أن هناك محادثات استكشافية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام اباد هذا الأسبوع، وهي زيارته الثانية في غضون عشرة أيام.

* تغيير مسارات الناقلات

أجبرت هجمات الحوثيين العديد من الناقلات على تغيير مسارها في البحر الأحمر والتوجه شمالا للإبحار عبر قناة السويس، مما قد يعني استخدام مسار أطول بكثير وأعلى تكلفة للوصول إلى العملاء الآسيويين عن طريق الإبحار حول أفريقيا.

وقالت مصادر إن تكاليف تأمين الشحن عبر جنوب البحر الأحمر زادت للمثلين لبعض الشركات أمس الخميس.

ورغم ذلك كانت نصف السفن من إجمالي 18 سفينة خرجت من باب المندب أمس الخميس تحمل نفطا خاما، بينهما ناقلتان صينيتان عملاقتان. وانخفض عدد الناقلات التي عبرت مضيق هرمز إلى ناقلة واحدة فقط أمس الخميس وهو أقل عدد منذ السابع من مايو أيار.

* أمريكا تحذر الرعايا في الشرق الأوسط

قال الجيش الإيراني إنه هاجم مستودعات للعتاد العسكري الأمريكي في قاعدة العديري العسكرية في شمال الكويت ومواقع للقوات الأمريكية في معسكر عريفجان وفي معسكر الدوحة قرب مدينة الكويت.

وذكرت الكويت في وقت مبكر من المساء أن الدفاعات الجوية تعترض أهدافا “معادية” أُطلقت من إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إلحاق أضرار جسيمة ببرج مراقبة يستخدمه الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن الحرس الثوري قوله أيضا إنه هاجم ثكنة عسكرية أمريكية وطائرات مقاتلة أمريكية في الأردن، فضلا عن ثكنة أمريكية ومنطاد للتجسس ومنظومات باتريوت للدفاع الجوي في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وذكر التلفزيون الرسمي الأردني أن الجيش أسقط سبعة صواريخ إيرانية وست طائرات مسيرة، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد إن الرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط يجب أن يتوخوا الحذر وأن يظلوا في أقصى حالات اليقظة.

(إعداد مروة غريب وسلمى نجم وشيرين عبد العزيز ومحمد أيسم ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)