أمريكا تقصف مواقع رادار إيرانية بعد إطلاق طائرات مسيرة

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واشنطن 5 يونيو حزيران (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي أنه شن غارات على مواقع رادار إيرانية اليوم الجمعة في ما وصفه بأنه “عمل دفاعي” بعد أن أطلقت إيران أربع طائرات مسيرة هجومية باتجاه مضيق هرمز.

وأسقط الجيش الأمريكي جميع الطائرات المسيرة الإيرانية، قائلا إنها “شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة”.

وأضاف أن مواقع الرادار الإيرانية لمراقبة السواحل التي استهدفها الجيش الأمريكي تقع في جوروك وجزيرة قشم.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)