أمريكا تقصف مواقع عسكرية إيرانية وطهران ترد بمهاجمة قاعدة جوية

reuters_tickers

5دقائق

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) – قالت الولايات المتحدة إنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع في حين ذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أنه استهدف قاعدة أمريكية ردا على ذلك، في أحدث حلقة من سلسلة تبادل الهجمات رغم المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر.

وتحدث ضربات متقطعة بين الولايات المتحدة وإيران منذ دخول وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في أوائل أبريل نيسان، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أكثر قدرة على الصمود. ووقع تبادل مماثل الخميس الماضي، ووصفه الجانبان بعبارات متطابقة تقريبا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن ضربات مطلع الأسبوع جاءت ردا على “أعمال إيرانية عدائية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية من طراز إم.كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “ردت الطائرات المقاتلة الأمريكية بسرعة بتدمير دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه كانتا تشكلان تهديدات واضحة للسفن المارة في المياه الإقليمية”، مضيفة أنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأمريكية خلال وقف إطلاق النار الحالي.

وذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أنه استهدف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة لشن هجوم على جنوب إيران، دون تحديد القاعدة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن الدفاعات الجوية في البلاد، حيث توجد قاعدة أمريكية رئيسية، تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة اليوم الاثنين، بينما دوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأودت الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط بحياة آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان، وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية من خلال رفع أسعار الطاقة بسبب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هدفه الرئيسي من الحرب هو منع إيران من تطوير سلاح نووي باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب. وتنفي طهران باستمرار أن تكون لديها خطط للقيام بذلك.

* ترامب: أوقفوا الثرثرة السلبية

تجاهل ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل تبادل إطلاق النار، واكتفى بتكرار حديثه الذي لا تدعمه الوقائع حتى الآن عن أن إيران “ترغب حقا في إبرام اتفاق”.

وهاجم بشدة منتقديه بما في ذلك من وصفهم “بالجمهوريين غير الوطنيين على ما يبدو”، بسبب “ثرثرتهم” السلبية حول المفاوضات.

وقال “استريحوا واطمئنوا، كل شيء سينتهي على ما يرام – كما هو الحال دائما!”.

ويتعرض ترامب لضغوط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني، إذ يظهر الناخبون استياء متزايدا بسبب ارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، سيواجه ترامب رد فعل يحتمل أن يكون عنيفا من أعضاء حزبه المؤيدين لاتباع سياسات متشددة تجاه إيران إذا ما قدم أي تنازلات لطهران.

وارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة في آسيا اليوم الاثنين إذ لا يزال المتعاملون في حالة من الترقب وسط غياب إحراز تقدم بين واشنطن وطهران.

ولا يزال الخلاف قائما بين الجانبين بشأن عدة قضايا أخرى، مثل مطالب طهران برفع العقوبات والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المجمدة في البنوك الأجنبية.

وتشكل حرب إسرائيل في لبنان على جماعة حزب الله المدعومة من إيران عقبة رئيسية أخرى.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إنه أمر القوات بتوسيع تواجدها في لبنان في إطار المعركة ضد جماعة حزب الله المسلحة.

وذكر مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ونتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، واقترح خطة تتيح “خفضا تدريجيا للتصعيد”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )