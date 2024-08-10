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أمريكا تقول إنها دمرت منصة صواريخ للحوثيين وزورقا مسيرا في اليمن

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(رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران وزورقا مسيرا في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس أن القوات دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وتابعت “هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

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