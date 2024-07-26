أمريكا تلقي القبض على اثنين من أباطرة تجارة المخدرات في تكساس

reuters_tickers

2دقائق

مكسيكو سيتي (رويترز) – قالت وزارة العدل الأمريكية إنه جرى يوم الخميس إلقاء القبض على تاجر المخدرات المكسيكي إسماعيل (إل مايو) زامبادا وابن شريكه السابق خواكين (إل تشابو) جوسمان في إل باسو بولاية تكساس.

وزامبادا واحد من أخطر أباطرة تهريب المخدرات في تاريخ المكسيك وشارك في تأسيس عصابة سينالوا مع إل تشابو الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2017 ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن شديد الحراسة.

ويواجه كل من زامبادا وخواكين جوسمان لوبيز نجل إل تشابو تهما متعددة في الولايات المتحدة لتهريبهما كميات ضخمة من المخدرات إلى شوارع الولايات المتحدة بما في ذلك الفنتانيل الذي أصبح السبب الرئيسي لوفاة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن زامبادا، الذي يعتقد أنه في السبعينيات من عمره، وجوسمان لوبيز وهو في الثلاثينيات من عمره، اعتقلا بعد هبوطهما بطائرة خاصة في منطقة إل باسو.

وكانت السلطات الأمريكية قد حددت مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل القبض على زامبادا، بينما حددت خمسة ملايين دولار مقابل جوسمان لوبيز.

وتقوم عصابة سينالوا بتهريب المخدرات إلى أكثر من 50 دولة حول العالم وهي واحدة من أقوى مجموعتين للجريمة المنظمة في المكسيك وفقا للسلطات الأمريكية.