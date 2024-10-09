أمريكا تنتقد إسرائيل في الأمم المتحدة على خلفية “الأوضاع الكارثية” في غزة

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قالت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن إسرائيل بحاجة إلى التعامل بشكل عاجل مع “الأوضاع الكارثية” التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر والكف عن “مفاقمة المعاناة” بالحد من تسليم المساعدات.

وفي إشارة إلى تقارير عن الأوضاع المزرية في جنوب ووسط غزة، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد “هذه الأوضاع الكارثية كانت متوقعة منذ شهور، ومع ذلك، لم يتم التعامل معها.. يجب أن يتغير هذا.. والآن”.

وأضافت في تصريح قوي “ندعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفعل ذلك”.

اجتمع مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بشأن الأزمة الإنسانية بعد عام من هجوم دام شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل استتبع ردا بشن حرب على غزة. ومنذ ذلك الحين، دمرت إسرائيل جزءا كبيرا من القطاع ونزح ما يقرب من كامل سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون.

وتقول إسرائيل إن مسلحي حماس قتلوا نحو 1200 شخص في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، بينما تقول السلطات الصحية في غزة إن نحو 42 ألف شخص قتلوا منذ بدء الرد الإسرائيلي.

كما تطرقت توماس جرينفيلد إلى صدور أمر من إسرائيل مؤخرا للمدنيين في شمال غزة بالإخلاء مرة أخرى، قائلة إنهم يجب أن يتمكنوا من العودة إلى المناطق السكنية لإعادة بنائها.

وقالت “يجب ألا يكون هناك تغيير في الطبيعة السكانية لقطاع غزة أو أراضيه، وهو ما يشمل أي إجراء من شأنه تقليص مساحة غزة”.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة “مئات الآلاف يُدفعون مرة أخرى للانتقال إلى الجنوب، حيث الظروف المعيشية لا تطاق”.

وأضاف “مرة أخرى، يتأرجح سكان غزة على حافة المجاعة من صنع الإنسان”.