أمريكا تندد بالهجوم الإيراني وتصفه بأنه تصعيد كبير

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من جيف ميسون وسايمون لويس ومات سبيتالنيك

(رويترز) – حذرت الولايات المتحدة إيران من أنها ستواجه عواقب وخيمة بسبب هجومها بصواريخ باليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء، قائلة إن الهجوم يمثل تصعيدا كبيرا لكن يبدو أنه تم إحباطه.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم بلاده القوي لإسرائيل ووصف الهجوم الإيراني بأنه لم يكن فعالا. وقال إن نقاشا يجري حول كيفية رد إسرائيل. وذكر أنه سيجري اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن قوات الجيش الأمريكي في المنطقة ساعدت إسرائيل على إحباط الهجوم، وإن إدارة بايدن تتشاور الآن مع إسرائيل فيما يتعلق بالرد.

وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض “هذا تصعيد كبير من إيران، وحدث كبير… أوضحنا أنه ستكون هناك عواقب، وعواقب وخيمة، لهذا الهجوم، وسنعمل مع إسرائيل لجعل الحال هكذا”.

ولم يحدد سوليفان ماذا قد تكون هذه العواقب، كما لم يحث إسرائيل على ضبط النفس كما فعلت الولايات المتحدة في أبريل نيسان عندما نفذت إيران هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وقال بايدن في وقت لاحق للصحفيين “الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل كامل كامل”، وأضاف أنه يتعين انتظار كيف سترد إسرائيل.

يمثل الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني تصعيدا حادا للتوتر في المنطقة، وذلك بالرغم من إجراء إدارة بايدن مفاوضات مكثفة لشهور وتعهدها باستمرار بوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع في غزة.

ويواجه بايدن في الأشهر الأخيرة من ولايته انتقادات حادة في الداخل والخارج بسبب الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، كما تواجه نائبته والمرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي كاملا هاريس انتقادات مماثلة.

وأصدر الرئيس السابق دونالد ترامب بيانا بعد إطلاق إيران للصواريخ، دون أن يتطرق بشكل مباشر للهجوم.

وقال ترامب في البيان “تصدّر إيران الإرهاب لجميع أنحاء العالم، وقد بدأ هذا الأمر في التكشف”. ويخوض ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني في مواجهة هاريس.

* البحرية الأمريكية ساهمت في اعتراض الصواريخ

أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم‭ ‬الثلاثاء ثأرا من حملة إسرائيل على جماعة حزب الله اللبنانية الحليفة لطهران، وتوعدت إسرائيل بتوجيه “رد مؤلم” لعدوها.

وتعهد الحرس الثوري الإيراني بأنه إذا ردت إسرائيل فإن رد طهران التالي سيكون “أكثر قوة وتدميرا”.

وقالت إسرائيل إنها اعترضت أكثر من 180 صاروخا أطلقتها إيران.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية أطلقتا نحو 12 صاروخا اعتراضيا لصد الصواريخ الإيرانية التي تستهدف إسرائيل.

ووصف الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون الهجوم بأنه كبير وقال إن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وذكر رايدر أن الهجوم أكبر مرتين من هجوم إيران على إسرائيل في أبريل نيسان من جهة عدد الصواريخ الباليستية المطلقة.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدعو جميع دول العالم إلى الانضمام لها في التنديد بهجوم إيران، واصفا إياه بأنه سافر وغير مقبول.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يتلقوا إخطارا من الحكومة الإيرانية للإفادة بأنهم سيشنون هذا الهجوم.