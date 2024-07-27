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أمريكا تندد بالهجوم الصاروخي على قرية درزية بالجولان

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واشنطن (رويترز) – ندد البيت الأبيض يوم السبت بهجوم صاروخي على قرية درزية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل ووصف الهجوم الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم أطفال في ملعب لكرة القدم بأنه “مروع”.

واتهمت السلطات الإسرائيلية حزب الله بالوقوف وراء الهجوم وتوعدت بالرد رغم أن الجماعة اللبنانية نفت أي مسؤولية.

وقال متحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان “دعمنا لأمن إسرائيل قوي ولا يتزعزع ضد جميع الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني”.

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