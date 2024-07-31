أمريكا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

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واشنطن (رويترز) – حثت الولايات المتحدة مواطنيها يوم الأربعاء على عدم السفر إلى لبنان مشيرة إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع الذي ينصح “بعدم السفر”. وحثت وزارة الخارجية الأمريكيين في لبنان على المغادرة إذا أمكن.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا منذ شهور وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي تمخضت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وتواجه المنطقة احتمال اتساع نطاق الصراع. وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل على حزب الله المدعوم من إيران مسؤولية ضربة وقعت مطلع الأسبوع في هضبة الجولان قتل فيها 12 شخصا. ونفت الجماعة اللبنانية مسؤوليتها عن الهجوم.

وقُتل بعد ذلك فؤاد شكر القائد البارز في جماعة حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل لحزب الله.

وجاء في تحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية “لا تسافروا إلى لبنان بسبب التوترات المتصاعدة بين حزب الله وإسرائيل… إذا كنتم في لبنان استعدوا للاحتماء في مكان تحسبا لتدهور الوضع. السفارة الأمريكية تحث بشدة المواطنين الأمريكيين الموجودين بالفعل في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا أو في أماكن اللاجئين، أو في كلاهما، على المغادرة”.

وأضاف التحذير أن الهجوم على هضبة الجولان “فاقم احتمال التصعيد” بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعتبر الخطر الذي يواجهه موظفو الحكومة الأمريكية في بيروت كافيا لالتزامهم بالعيش والعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة.