أمريكا تنفذ ضربة في العراق وسط تنامي التوتر بالمنطقة

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بغداد/واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق دفاعا عن النفس يوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بالمنطقة بعد غارة جوية إسرائيلية في بيروت قالت إسرائيل إنها قتلت أكبر قائد في حزب الله.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الضربة الأمريكية هي نفسها الانفجارات التي أفادت عنها تقارير في وقت سابق بقاعدة جنوبي بغداد لقوات الحشد الشعبي العراقية، وهي وكالة أمنية رسمية تضم عدة جماعات مسلحة متحالفة مع إيران.

وأفادت الشرطة ومصادر طبية بأن تلك الانفجارات قتلت أربعة أشخاص وأصابت ثلاثة.

وفي بيان صدر بعد الانفجارات، لم توجه قوات الحشد الشعبي أي اتهامات بشأن المسؤولية عنها.

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الضربة نفذت بسبب تهديد لقوات التحالف المتمركزة في العراق. ولم يعلق المسؤول على أي خسائر بشرية.

وقالت مصادر أمريكية وعراقية إن عدة صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات تقودها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، دون تسجيل أضرار أو خسائر بشرية. وقال مسؤولون أمريكيون إن القاعدة لم يصبها أي من الصواريخ.

وكانت هذه أول ضربة أمريكية معروفة في العراق منذ فبراير شباط، عندما شن الجيش الأمريكي غارات جوية في العراق وسوريا ضد أكثر من 85 هدفا مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة يدعمها.

يشهد العراق زيادة في الهجمات المتبادلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول. وهو حليف نادر لكل من طهران وواشنطن ويستضيف 2500 جندي أمريكي ولديه جماعات مسلحة مدعومة من إيران على صلة بقواته الأمنية.