أمريكا تنفي طلب وقف إطلاق النار وتشير لاحتمال محادثات جديدة في باكستان

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن 15 أبريل نيسان (رويترز) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم الأربعاء إن التقارير التي ذكرت أن البيت الأبيض طلب وقف إطلاق النار في حرب إيران غير صحيحة، لكنها أضافت أن المناقشات حول عقد جولة ثانية من المحادثات مع الإيرانيين جارية ومثمرة.

وفي إفادة صحفية بالبيت الأبيض، قالت ليفيت إن أي محادثات جديدة من المرجح أن تعقد في باكستان مرة أخرى لأنها “الوسيط الوحيد” في المساعي المبذولة لإنهاء الحرب.

وتابعت قائلة “هذه المحادثات مثمرة ومستمرة، وهذا هو الوضع الحالي. واطلعت أيضا على بعض التقارير التي تتحدث عن إمكانية إجراء مناقشات مباشرة. ومرة أخرى، تجري هذه المناقشات، لكن لا شيء يعتبر رسميا حتى يصدر من البيت الأبيض، لكن لدنيا شعور جيد بشأن فرص التوصل إلى اتفاق”.

وانتهت محادثات جرت في وقت سابق من هذا الشهر دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأها الرئيس دونالد ترامب مع إسرائيل في 28 فبراير شباط، مما دفع إيران إلى شن هجمات على دول عربية في الخليج وأشعل مجددا الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )