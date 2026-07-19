أمريكا تواصل قصف إيران بعد مقتل جنديين بهجوم نفذته طهران

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دبي 19 يوليو تموز (رويترز) – قالت الولايات المتحدة إنها نفذت هجمات لثامن ليلة على التوالي على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، فيما أبلغت دول متحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة عن تعرضها لمزيد من الهجمات الإيرانية اليوم الأحد.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران تبادل الهجمات منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام واحتدام الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن من المنتظر أن تحصل إسرائيل على المزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية بعد تصعيد الولايات المتحدة وإيران الضربات، وقبل التوسع المحتمل للعمليات العسكرية الأمريكية على إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات الجوية بدأت في السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (2200 بتوقيت جرينتش)، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت “تهدف الضربات إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي شنت هجمات على جنود أمريكيين في الأردن”.

وقالت القيادة المركزية في وقت لاحق إنها استكملت موجة الهجمات التي قصفت خلالها مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية.

بدأت الحرب عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير شباط على أمل تعطيل برنامجيها النووي والصاروخي وإضعاف جماعات مسلحة متحالفة معها في المنطقة، مما أحدث اضطرابا كبيرا في إمدادات الطاقة وأثار مخاوف من التضخم العالمي.

* دول خليج: تعرضنا لهجمات إيرانية

قالت وسائل إعلام إيرانية إن الولايات المتحدة شنت هجوما قرب سيريك جنوب إيران، وقرب شادكان، قريبا من الحدود مع العراق.

وأفادت تقارير في وقت لاحق بوقوع انفجار في مدينة عبادان جنوب غرب إيران.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نددت بالهجوم الأمريكي على موقع محطة نووية قيد الإنشاء في دارخوين. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تتحقق من تقارير عن هجوم خلال الليل وأشارت إلى أن المحطة في مراحل مبكرة للغاية من التشييد.

وقال التلفزيون الإيراني في وقت مبكر من صباح اليوم إن إيران شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف أصولا وعتادا عسكريا أمريكيا في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك ردا على أحدث هجمات تعرضت لها. واستُهدفت القاعدتان في إطار الهجمات الإيرانية على أصول الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج منذ الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الكويتية إن محطة لتحلية المياه تعرضت لهجوم لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في اندلاع حريق، فيما وصفته بأنه ضربة مباشرة للبنية التحتية المدنية الحيوية.

وكانت القوات المسلحة الكويتية قالت في وقت سابق إنها اعترضت مجددا صواريخ إيرانية، بعد هجوم إيراني مكثف أمس السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي في البحرين أن الدفاعات الجوية البحرينية اعترضت هجوما إيرانيا اليوم الأحد.

ودوت صفارات الإنذار في الأردن، حيث قال الجيش إنه أسقط ثلاثة صواريخ إيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة في الأردن، الواقعة على الحدود مع إسرائيل. واستدعى الأردن القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على الهجمات في الآونة الأخيرة.

واستهدف الطرفان خلال الأيام القليلة الماضية أيضا حركة الملاحة البحرية. فقالت الولايات المتحدة إنها تنفذ حصارا بحريا على إيران، لترد طهران بأنها استهدفت السفن التي انتهكت قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر منه خمس إمدادات النفط العالمية.

وأعلن الحرس الثوري اليوم أن أربع سفن حاولت عبور المضيق من “طريق غير آمن” بدعم أمريكي، متجاهلة تحذيراته. وأضاف أن سفينتين تخلتا عن المحاولة، بينما تعرضت السفينتان الأخريان “لحادث”. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

* مقتل جنديين

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن جنديين لقيا حتفهما يوم الجمعة وإن عسكريا ثالثا في عداد المفقودين، ليرتفع بذلك عدد قتلى القوات الأمريكية منذ بدء الحرب إلى 16، وأصيب أيضا أكثر من 420.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في منشور على منصة إكس “تضحياتهم لا تزيدنا إلا إصرارا”.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية أمس السبت أن 50 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب أكثر من 500 آخرين في هجمات أمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقتل إجمالا الألوف ونزح ملايين آخرون داخليا، وخاصة في إيران ولبنان، حيث تجددت الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من طهران.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الأحد لبحث اتفاق إطاري مدعوم من الولايات المتحدة جرى توقيعه في يونيو حزيران. ومن المقرر أن يلتقي عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء لعرض خطة تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في بيان مكتوب نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس السبت إن الانتهاكات الأمريكية المتكررة للاتفاق المؤقت أظهرت أن توقيع ترامب “بلا قيمة تماما ويفتقر إلى المصداقية”.

وحذر البيان الولايات المتحدة من “تكاليف أفدح ومزيد من الخزي”. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

ولا يزال المكان الذي يوجد فيه خامنئي يمثل لغزا، إذ لم ير علنا منذ الفترة السابقة على مقتل والده الزعيم الأعلى السابق علي خامنئي في أول أيام الحرب.

(شاركت في التغطية إيناس العشري وحاتم ماهر من القاهرة ومايكل مارتينا من واشنطن – إعداد مروة سلام وسلمى نجم وعلي خفاجي ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)