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أمريكا توافق على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر ودعم إف-16 للإمارات

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(رويترز) – أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر من طراز سي.إتش-47إف شينوك ومكونات ودعم لطائرات إف-16، بالإضافة إلى معدات ذات صلة، إلى الإمارات بقيمة إجمالية نحو 1.457 مليار دولار.

وأضاف البنتاجون في بيان أن الشركتين الرئيسيتين المتعاقدتين لبيع الهليكوبتر هما بوينج هليكوبتر إيركرافت وهنيويل إنجين.

وقال البنتاجون إنه ليست هناك شركات متعاقدة ترتبط بصفقة دعم طائرات إف-16.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية