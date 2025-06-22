أمريكا توجه بمغادرة عائلات وموظفي الحكومة غير الضروريين من لبنان

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بيروت/واشنطن (رويترز) – أظهر إشعار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وأرسل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين الأمريكيين في لبنان يوم الأحد أن الوزارة أصدرت أمرا بمغادرة أفراد عائلات وموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين من لبنان، مشيرة إلى الوضع الأمني ​​المضطرب في المنطقة.

وأمرت الولايات المتحدة العام الماضي بمغادرة أفراد عائلات وموظفيها غير الضروريين خلال حرب إسرائيل على لبنان التي وجهت ضربات موجعة لجماعة حزب الله اللبنانية، ولكن هذا الأمر ألغي لاحقا.