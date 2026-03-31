أمريكا توصي مواطنيها بالسعودية بالبقاء في أماكنهم

31 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها تراقب تهديدات محتملة على الأمريكيين بالسعودية، وحذرت جميع مواطنيها الموجودين في البلاد بضرورة البقاء في منازلهم.

وقالت السفارة الأمريكية بالسعودية في بيان “نتابع التقارير الواردة عن تهديدات تستهدف أماكن تجمع المواطنين الأمريكيين…ننصح المواطنين الأمريكيين بأن الفنادق وغيرها من أماكن التجمع، بما في ذلك الشركات والمؤسسات التعليمية الأمريكية، قد تكون أهدافا محتملة”.

وطلبت السفارة من الأمريكيين البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ حتى إشعار آخر.

وجاء التحذير بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، أنه سيستهدف الشركات الأمريكية في الشرق الأوسط اعتبارا من الأول من أبريل نيسان، ردا على الهجمات التي استهدفت إيران.

(إعداد محمد عطية ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية