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أمريكا للأمم المتحدة: حماس مسؤولة عن سقوط القتلى في غزة منذ استئناف القتال

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الأمم المتحدة (رويترز) – قالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هي المسؤولة عن سقوط قتلى في قطاع غزة منذ استئناف الأعمال القتالية.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال مبعوث الولايات المتحدة بالأمم المتحدة لمجلس الأمن “تتحمل حماس المسؤولية الكاملة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة واستئناف الأعمال القتالية. كان من الممكن تجنب كل روح تزهق إذا قبلت حماس الخطة المؤقتة التي طرحتها الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي”.

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