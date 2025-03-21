أمريكا للأمم المتحدة: حماس مسؤولة عن سقوط القتلى في غزة

reuters_tickers

3دقائق

الأمم المتحدة (رويترز) – قالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هي المسؤولة عن سقوط قتلى في قطاع غزة منذ أن استأنفت إسرائيل العمليات القتالية هناك.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا “تتحمل حماس المسؤولية الكاملة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة واستئناف أعمال القتال. كان من الممكن تجنب كل روح تزهق لو قبلت حماس الخطة المؤقتة التي طرحتها الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي”.

وتخلت إسرائيل فعليا قبل ثلاثة أيام عن هدنة استمرت شهرين، واستأنفت قصفها الجوي وحملتها البرية قائلة إنها تريد الضغط على المسلحين لحين تحرير باقي الرهائن.

وقالت حماس يوم الجمعة إنها تدرس المقترح الأمريكي للعودة إلى وقف إطلاق النار.

واحتجزت حماس أكثر من 250 رهينة خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة. ولا يزال 59 رهينة محتجزين في القطاع ويعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.

وقال السفير الإسرائيلي داني دانون أمام المجلس إن إسرائيل في الأيام القليلة الماضية “تخلصت من عدد من كبار قادة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني”.

وأدت الضربات الجوية الإسرائيلية في يوم الثلاثاء وحده إلى مقتل أكثر من 400 فلسطيني، ولم تهدأ الحملة منذ ذلك الحين.

وقال دانون “لدى حماس خيار… إما أن تعود إلى طاولة المفاوضات، أو أن تنتظر وتشاهد سقوط قادتها واحدا تلو الآخر. لن نتوقف حتى يعود أهلنا إلى ديارهم، جميعا”.

وحث السفير الفرنسي جيروم بونافون إسرائيل على “استئناف المساعدات الإنسانية بلا شروط ووقف القصف والالتزام بمنطق المفاوضات مهما كانت بطيئة، والتوقف عن الرد على القسوة بإطلاق العنان للعنف”.