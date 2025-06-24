أمريكا للأمم المتحدة: هجماتنا قلصت قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي

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الأمم المتحدة (رويترز) – قالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية “حققت فعليا هدفنا المحدد، وهو تقليص قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي”.

وذكرت أمام المجلس المكون من 15 عضوا “هذه الضربات، التي تمت بناء على الحق الأصيل في الدفاع الجماعي عن النفس وبما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، هدفت إلى الحد من التهديد الذي تشكله إيران على إسرائيل والمنطقة، وعلى السلام والأمن الدوليين بشكل أوسع”.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات التي شنتها بلاده مطلع الأسبوع “قضت تماما” على منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران. وأعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء دخول وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين يوم الثلاثاء “أعتقد أنه لا يزال من المبكر تقييم جميع الضربات. نعلم أننا تمكنا من دفع البرنامج (النووي) للوراء. وتمكنا من إزالة التهديد الوشيك”.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز بأن تقييما مخابراتيا أمريكيا أوليا خلص إلى أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية أعادت برنامج طهران للوراء لبضعة أشهر فقط.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمام مجلس الأمن “لقد خرجت إيران بفخر وثبات في وجه هذا العدوان الإجرامي. وهذا يثبت حقيقة واحدة وبشكل أوضح من أي وقت مضى: الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل الأزمة غير المبررة المتعلقة ببرنامج إيران السلمي”.