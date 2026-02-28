أمريكا للبنان: إسرائيل ستتجنب التصعيد في حالة عدم تنفيذ أعمال عدائية

بيروت 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت إن السفير الأمريكي في بيروت أبلغها بأن إسرائيل لن تُصعّد ضد لبنان ما دام الجانب اللبناني لا ينفذ أعمالا عدائية، وذلك عقب توجيه هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

وعبّرت جماعة حزب الله اللبنانية، التي تُعد منذ فترة طويلة أحد أبرز حلفاء طهران في الشرق الأوسط، عن تضامنها مع إيران اليوم السبت لكنها لم تعلن ما إذا كانت ستتدخل.

وذكرت في بيان أن تبعات الهجوم الأمريكي والإسرائيلي “ستطال الجميع دون استثناء في حال تُرك دون مواجهة حازمة”

وجاء في البيان “إننا واثقون بأن العدو الأمريكي والإسرائيلي سيتلقى صفعة كبيرة ولن يحصد سوى الفشل من عدوانه الطاغوتي المجرم”.

وكانت إسرائيل حذرت بيروت من أنها ستشن هجمات عنيفة على لبنان وستستهدف البنية التحتية المدنية إذا شارك حزب الله في أي حرب بن الولايات المتحدة وإيران.

ولم ترد السفارة الأمريكية في بيروت حتى الآن على طلب للتعليق بشأن البيان الصادر عن مكتب الرئيس جوزاف عون حول الرسالة التي قال إنه تلقاها من السفير الأمريكي ميشال عيسى.

كما لم يعلّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وخاض حزب الله العديد من الصراعات مع إسرائيل منذ تأسيسه على أيدي الحرس الثوري الإيراني عام 1982، لكنه إسرائيل وجهت له ضربات قوية في حرب عام 2024 التي قُتل فيها الأمين العام السابق حسن نصر الله.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم السبت إنه لن يقبل أن يجر أي شخص “البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها”، وذلك في رسالة غير مباشرة إلى جماعة حزب الله.

وأضاف سلام في بيان أرسله إلى رويترز “أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، أعود وأناشد جميع اللبنانيين أن يتحلوا بالحكمة والوطنية، واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب”.

