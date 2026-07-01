أمريكا وإيران تتباحثان في قطر وفانس يقول لا حرب إلا للضرورة

reuters_tickers

المشاركة

7دقائق

الدوحة/دبي/واشنطن أول يوليو تموز (رويترز) – قال جيه. دي. فانس نائب الرئيس الأمريكي إن المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام بعد عقد البلدين اليوم الأربعاء محادثات فنية غير مباشرة في قطر حول مضيق هرمز، مضيفا أن واشنطن لن تعود إلى القتال الشامل ما لم تقتضي الضرورة ذلك.

وتستند هذه المحادثات إلى اتفاق مؤقت من 14 بندا وُقع الشهر الماضي بهدف وقف الحرب التي اندلعت إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في فبراير شباط، وفتح مضيق هرمز، مع تحديد مهلة 60 يوما للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق دائم.

لكن الولايات المتحدة وإيران تبادلتا انتقادات علنية حول تفسير الاتفاق المؤقت، مما أدى إلى تبادل الضربات في مطلع الأسبوع، وأفضى إلى قلة الشواهد على إحراز تقدم فيما يتعلق بالقضايا الأكثر تعقيدا، بما في ذلك برنامج إيران النووي.

وقال فانس إنه لا يستطيع ضمان ألا تعود واشنطن إلى العمليات القتالية الشاملة قبل الموعد النهائي المحدد الشهر المقبل، لكنه أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب وجه المسؤولين في الوقت الراهن بالتوصل إلى اتفاق .

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا “لا يمكنني الالتزام بأي شيء، لأن من الواضح أن الأمر يتوقف على ما سيفعله الإيرانيون في نهاية المطاف”. وأضاف “ما يمكنني الالتزام به هو أن الرئيس لن يعيد إرسال قواتنا العسكرية ما لم يكن مضطرا لذلك، وما لم يكن هناك هدف محدد بوضوح لذلك”.

وذكر فانس أن المحادثات الفنية في الدوحة ركزت على الشحن التجاري في المضيق، وستتطرق لاحقا إلى القدرات النووية لطهران، وتابع “لا يزال الوقت مبكرا جدا، لكن المحادثات تسير على ما يرام”.

وقال مصدران إيرانيان كبيران اليوم الأربعاء إن إيران مصممة على الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على المضيق وقدرتها على فرض رسوم على السفن العابرة، حتى وإن اضطرت إلى فرض ذلك بالقوة.

واستؤنفت حركة الملاحة جزئيا عبر المضيق، الذي كان يمر عبره 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم قبل الحرب.

وقال ترامب، الذي أكد أن التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران أولوية قصوى، للصحفيين اليوم الأربعاء إن “نزع السلاح النووي من إيران يسير على ما يرام”، دون أن يقدم تفاصيل.

وردا على سؤال حول احتمال العودة إلى حرب شاملة مع إيران، أجاب ترامب “حسنا، أعتقد أنهم قطعوا شوطا طويلا. ضربناهم بقوة كبيرة الأسبوع الماضي. أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام”.

* التركيز على مضيق هرمز والأصول المجمدة

ذكر مصدر إيراني أن المحادثات غير المباشرة، والتي تتوسط فيها قطر وباكستان، بدأت مساء أمس الثلاثاء واستمرت اليوم.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إنها تُعقد على شكل جلسات تضم كبار المفاوضين والمتخصصين، مضيفا أن جاريد كوشنر صهر ترامب والمبعوث ستيف ويتكوف التقيا رئيس وزراء قطر لتمهيد الطريق للمحادثات، لكنهما لم يشاركا فيها.

وفي وقت لاحق التقى كوشنر وويتكوف مع أمير قطر لمناقشة المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان، حيث اندلع صراع مواز بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران في أوائل مارس آذار.

وترأس كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني وفدا يضم ممثلين عن وزارة الخارجية الإيرانية والبنك المركزي ووزارة الزراعة، والتقى رئيس الوزراء القطري وأجرى محادثات مع الوسطاء.

وتقول إيران علنا إن أولوياتها تشمل التوصل إلى اتفاق حول إدارة مضيق هرمز والإفراج عن ستة مليارات دولار من أصولها المجمدة، وذكر المسؤول الإيراني أن الجولة الحالية ستركز على هاتين القضيتين.

وقال المصدر المطلع إن الأولوية المعلنة للولايات المتحدة تتمثل في ضمان حرية الملاحة عبر المضيق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن سفينة حاويات أجنبية جنحت في مضيق هرمز بعد دخولها المياه الضحلة خارج مسار الملاحة الذي حددته السلطات الإيرانية.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس المتخصصة في تحليل أسواق النفط “يتواصل فتح مضيق هرمز، لكن بشكل متقطع وغير متوقع ويفتقر إلى الشفافية الكاملة”.

* دبلوماسية مكثفة بشأن لبنان

أدت الحرب إلى شن إيران هجمات على دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، وشهدت مقتل الآلاف معظمهم في إيران ولبنان، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والوقود.

ويواجه ترامب ضغوطا داخلية لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني، فضلا عن انتقادات من حزبه نفسه بأن الاتفاق المؤقت لا يحقق أهداف الولايات المتحدة.

وفي إيران، نجح نظام الحكم بقيادة رجال الدين في الاستمرار لكنه يواجه غضبا داخليا بسبب الاقتصاد المنهار.

وواصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء، إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 27 فبراير شباط، أي قبل يوم من اندلاع الحرب، إلى أقل من 69 دولارا للبرميل.

وينص الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران أيضا على إنهاء الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وتدعم الولايات المتحدة مسارا منفصلا من المحادثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، والذي أسفر عن اتفاق أمني إطاري رفضته جماعة حزب الله. ويحذر محللون من أنه ربما يطيل حالة الجمود في لبنان.

وقال المصدر المطلع إن نشاطا دبلوماسيا مكثفا جرى بشأن لبنان بين أطراف منها الولايات المتحدة حتى مساء أمس.

(إعداد بدور السعودي ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز ومحمود رضا مراد )