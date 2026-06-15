أمريكا وإيران تتفقان على وقف الحرب وفتح هرمز بما دفع النفط للهبوط

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دبي/واشنطن 15 يونيو حزيران (رويترز) – قالت الولايات المتحدة وإيران إنهما اتفقتا على بنود إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وهي أنباء أتت بارتياح على الأسواق، لكن الاتفاق معلق بتوقف العمليات القتالية في لبنان ويؤجل محادثات بشأن برنامج إيران النووي لمرحلة لاحقة.

ورغم أنه لا يزال مجرد إطار عمل، يشكل الاتفاق أكبر انفراجة حتى الآن نحو إيجاد حل للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وهز أسواق الطاقة منذ اندلاعه بضربات مشتركة أمريكية إسرائيلية على إيران في فبراير شباط.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشال عند الساعة 05:30 مساء بالتوقيت المحلي في واشنطن أمس الأحد (2130 بتوقيت جرينتش) “الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل الآن”. وجاء المنشور بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تلعب بلاده دور وساطة، التوصل إلى اتفاق أيضا.

ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة في سويسرا. ولم يتم الإعلان بعد رسميا عن البنود المحددة للاتفاق.

وقال شريف في منشور على منصة إكس إن الاتفاق ينص على “الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان”.

ومن المقرر وصول زعماء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمنتجع فرنسي لعقد قمة اليوم الاثنين، ومن المتوقع سؤال ترامب فيها عن تفاصيل الاتفاق.

* لبنان نقطة خلاف

عانى لبنان من أكثر تداعيات الصراع إزهاقا للأرواح، حيث قتل الآلاف ونزح حوالي 1.2 مليون شخص جراء هجمات إسرائيلية على جماعة حزب الله المدعومة من إيران، وأطلقت الجماعة النار على إسرائيل في الثاني مارس آذار دعما لطهران.

ويعد لبنان نقطة خلاف في المفاوضات، إذ تتجاهل إسرائيل وجماعة حزب الله دعوات ترامب وآخرين إلى وقف الهجمات المتبادلة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان أن الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ستنتهي بشكل دائم اعتبارا من مساء اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان يجب أن تتوقف بالكامل. وكتب على تيليجرام أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب.

ولم يصدر تعليق علني رسمي بعد من جماعة حزب الله اللبنانية على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لكن مصادر أمنية لبنانية وأجنبية قالت لرويترز إن الجماعة توقفت عن إطلاق النار صوب أهداف إسرائيلية منذ ما قبل منتصف الليل مساء أمس الأحد ولم تشن أي عمليات منذ ذلك الحين.

أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف لحزب الله، فقال إن الاتفاق “يؤسس، بما تضمنه من بنود، إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنا لبنان”.

وأضافت المصادر أن وتيرة الهجمات الإسرائيلية على لبنان قلت بشكل ملحوظ أيضا.

وقبل الإعلان عن مذكرة التفاهم، قال ترامب إنه سيأتي بالسلام للمنطقة بما يشمل لبنان وإن على إسرائيل الامتناع عن شن المزيد من الهجمات على لبنان وعلى حزب الله أيضا أن يحجم عن الهجمات على إسرائيل.

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد علنا على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إن إسرائيل سترفض أي ضغوط لسحب قواتها من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان.

وأضاف كاتس “هذا هو الدرس الرئيسي المستفاد من أحداث 7 أكتوبر”، في إشارة إلى هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قطاع غزة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال “رئيس الوزراء نتنياهو قال ذلك للرئيس الأمريكي ترامب ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين، كما أوضحت ذلك أمس لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث”.

* مضيق هرمز

قال ترامب إن فتح مضيق هرمز، الممر الملاحي بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية والذي أغلقته إيران فعليا لشهور، سيتم يوم الجمعة وإنه أمر بإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وكتب ترامب “يا سفن العالم، شغلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!”.

وتراجعت أسعار النفط منذ إعلان التوصل لاتفاق. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو خمسة بالمئة اليوم الاثنين، بينما قفزت مؤشرات الأسهم. لكن شركات الشحن لا تزال تتوخى الحذر بشأن العبور من المضيق الذي قد يستغرق تطهيره من الألغام أسابيع.

وصارت حرب إيران عبئا سياسيا داخليا على ترامب والمشرعين الجمهوريين في الكونجرس، إذ تظهر استطلاعات للرأي أن الأمريكيين يشعرون بإحباط شديد من ارتفاع أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن ترامب يواجه أيضا ضغوطا من أعضاء في الحزب الجمهوري يصرون على ضرورة إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

وانسحب ترامب خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي متعدد الأطراف لعام 2015 مع إيران، الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الديمقراطي باراك أوباما وأدى إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش دولية.

وردت إيران على انسحاب ترامب حينئذ بتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم، ووصل إنتاجها إلى أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء قريبة من المستوى اللازم لصنع سلاح نووي.

* الإفراج عن الأصول المجمدة

جرى التوصل للاتفاق رغم هجوم إسرائيلي على لبنان أمس الأحد أثار انتقادات من إيران وترامب على حد سواء.

وذكر كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن اتفاقا أكثر شمولا سيتم التفاوض بشأنه خلال فترة وقف إطلاق نار تستمر 60 يوما، بما في ذلك رفع العقوبات عن إيران.

وأوضحت مصادر لرويترز في وقت سابق أن مصير البرنامج النووي الإيراني، وهو نقطة خلاف أخرى، ستتم مناقشته في تلك المحادثات اللاحقة.

ولقي إعلان الاتفاق ترحيبا من قادة خارج منطقة الشرق الأوسط يتابعون الصراع بحذر.

وفي بيان مشترك، قالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إنها مستعدة لرفع العقوبات عن إيران مقابل اتخاذ طهران “خطوات واضحة وقابلة للتحقق” لتقييد برنامجها النووي.

كما رحبت الصين بالاتفاق.

وقبل الإعلان عن الاتفاق، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن الولايات المتحدة ستوافق، بموجب بنود المسودة، على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 25 مليار دولار.

وقال مسؤول أمريكي قبل الإعلان أيضا إن الاتفاق سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي لإيران مع تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وإخراجه من أراضيها.

لكن المسؤول الإيراني الكبير أكد أن مسودة الاتفاق ستسمح لإيران، التي تنفي سعيها لامتلاك قنبلة نووية، بتخفيف نسبة نقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد.

(إعداد شيرين عبد العزيز وأميرة زهران وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)