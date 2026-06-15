أمريكا وإيران تتفقان على وقف الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز

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دبي/بيروت 15 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت الولايات المتحدة وإيران الاتفاق على بنود إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وهي أنباء أشاعت الارتياح في الأسواق، لكن الاتفاق يؤجل محادثات بشأن برنامج إيران النووي لمرحلة لاحقة وقد يتوقف على التطورات في لبنان.

ويشكل الاتفاق أكبر تقدم حتى الآن نحو إيجاد حل للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وهز أسواق الطاقة وأجج مخاوف الركود في الاقتصاد العالمي منذ اندلاعه بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران في فبراير شباط.

وكتب ترامب على تروث سوشال عند الساعة 05:30 مساء بالتوقيت المحلي في واشنطن أمس الأحد (2130 بتوقيت جرينتش) “الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اكتمل الآن”.

ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة في سويسرا.

ورحب زعماء حول العالم بالإعلان اليوم مع بدء ظهور تفاصيل شروط الاتفاق.

وعلى الرغم من عدم نشر النص بعد، فإن دعوته فيما يبدو إلى وقف الأعمال القتالية على نطاق أوسع قد تكون صعبة على إسرائيل التي لم تكن طرفا في المفاوضات وتشن حربا في لبنان على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق لإنهاء الحرب”، وأضاف أن النص يدعو إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بالإضافة إلى احترام سلامة أراضي لبنان.

ومن المقرر وصول زعماء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمنتجع فرنسي لعقد قمة اليوم الاثنين، ومن المتوقع سؤال ترامب فيها عن تفاصيل الاتفاق.

* لبنان نقطة خلاف

وعلى الرغم من توقف الولايات المتحدة وإيران إلى حد بعيد عن الأعمال القتالية في أوائل أبريل نيسان للدخول في مفاوضات، عانى لبنان من أكثر تداعيات الصراع إزهاقا للأرواح، مع مقتل الآلاف ونزوح نحو 1.2 مليون شخص جراء هجمات إسرائيلية على حزب الله، الذي أطلق على إسرائيل في الثاني مارس آذار دعما لطهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان يجب أن تتوقف بالكامل. وكتب على تيليجرام أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب.

ورحبت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم بمذكرة التفاهم وقالت في بيان إنها “أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان”.

وحذرت الجماعة المدعومة من إيران في البيان إسرائيل من أن “المقاومة لن تقبل بأي عدوان وستبقى متمسكة بحق لبنان المشروع والثابت في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل”.

وبعد الإعلان عن الاتفاق، أفادت مصادر أمنية لبنانية وأجنبية لرويترز بتراجع وتيرة الهجمات الإسرائيلية في لبنان إلى حد بعيد.

وقال مسؤول في حزب الله لرويترز في وقت سابق إن الجماعة لم تنفذ أي عمليات منذ إعلان الاتفاق وإن موقفها من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به.

وقبل الإعلان عن مذكرة التفاهم، قال ترامب إن على إسرائيل الامتناع عن شن مزيد من الهجمات على لبنان وعلى حزب الله أيضا أن يحجم عن الهجمات على إسرائيل.

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد علنا على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إن إسرائيل سترفض أي ضغوط لسحب قواتها من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان.

وجاءت آراء المسؤولين الإسرائيليين بشأن الاتفاق سلبية. وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الاتفاق “سيئ لإسرائيل”، وإن هذا التقييم مشترك بين جميع أعضاء الحكومة بدءا من نتنياهو وصولا إلى المستويات الأدنى.

* مضيق هرمز

قال ترامب إن فتح مضيق هرمز سيتم يوم الجمعة وإنه أمر بإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. والمضيق بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية وأغلقته إيران فعليا لشهور.

وكتب ترامب أمس الأحد “يا سفن العالم، شغلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!”. وذكر اليوم الاثنين أن حركة الملاحة استؤنفت، وأضاف “بدأت السفن في التحرك، وكثير منها محمل بالنفط، للخروج من مضيق هرمز”.

وتراجعت أسعار النفط، لكن شركات الشحن لا تزال تتوخى الحذر بشأن العبور من المضيق الذي قد يستغرق تطهيره من الألغام أسابيع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو خمسة بالمئة اليوم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن فرنسا وبريطانيا مستعدتان لقيادة بعثة في المضيق، بدعم من هولندا وإيطاليا، للمساعدة في معاودة فتح الممر البحري بعد أن يصبح الاتفاق حقيقة واقعة.

وقال جيه. دي. فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه يأمل في الإعلان عن نص الاتفاق هذا الأسبوع، إذ من المقرر أن تستمر المفاوضات على تفاصيله.

وأضاف لشبكة سي.إن.بي.سي “نتوقع فتح المضيق دون رسوم على المدى الطويل. هذا ما سنحدده في هذه المفاوضات الفنية”.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن مسودة الاتفاق تعترف بسلطة إيران وسلطنة عمان على خدمات الملاحة في المضيق. ووافقت طهران على السماح بالمرور دون رسوم 60 يوما فقط تعتزم بعد انقضائها تحصيل الإيرادات.

وصارت حرب إيران عبئا سياسيا داخليا على ترامب والمشرعين الجمهوريين في الكونجرس، إذ تظهر استطلاعات للرأي أن الأمريكيين يشعرون بإحباط شديد من ارتفاع أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن ترامب يواجه أيضا ضغوطا من أعضاء في الحزب الجمهوري يصرون على ضرورة إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

(إعداد شيرين عبد العزيز وأميرة زهران وسلمى نجم ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو وعلي خفاجي)