أمريكا والسعودية بحثتا احتمال شراء الرياض طائرات إف-35 المقاتلة

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الرياض (رويترز) – قال مصدران مطلعان لرويترز إن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء الرياض طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، في إشارة إلى الطائرة المقاتلة التي تحدثت تقارير عن اهتمام المملكة بها منذ سنوات.

لكن أحد المصدرين قال إن من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستسمح للمملكة بالمضي قدما في عملية شراء من شأنها أن تمنح السعودية سلاحا متطورا تستخدمه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الوثيقة.

وقال المصدر الثاني‭‭ ‬‬إن مسألة التفوق العسكري النوعي لإسرائيل طرحت بالفعل، في إشارة إلى الضمانات الأمريكية بحصول إسرائيل على أسلحة أمريكية أكثر تقدما من تلك التي تحصل عليها الدول العربية.

وتحدث المصدران لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

ولدى إسرائيل طائرات إف-35 منذ تسع سنوات وبنت أسرابا متعددة منها.

ولطالما سعت حكومات الخليج إلى امتلاك أحدث الطائرات المقاتلة المزودة بتقنية التخفي التي تتيح لها تجنب الرصد من رادارات العدو. وإذا وافقت الولايات المتحدة على هذه الصفقة، فستكون السعودية ثاني دولة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل تشغل مقاتلات إف-35.

وأبلغت ستة مصادر مطلعة رويترز في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تستعد لطرح اتفاق تسليح على المملكة تتجاوز قيمته 100 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض يوم الثلاثاء.