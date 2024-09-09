أمر إخلاء إسرائيلي جديد في شمال غرب قطاع غزة

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أمر الجيش الإسرائيلي الاثنين بإخلاء مناطق عدة في شمال غرب قطاع غزة حيث يواصل هجومه بلا هوادة ضد حركة حماس بعد أكثر من 11 شهرا على بدء الحرب.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي خريطة عبر موقع “اكس” داعيا إلى إخلاء أحياء مختلفة تعد “منطقة قتال خطيرة”.

وأضاف “المنظمات الإرهابية تطلق مرة أخرى قذائف صاروخية نحو دولة اسرائيل وتنفذ أعمالا إرهابية من هذه المنطقة”.

وكانت إسرائيل أعلنت في بداية كانون الثاني/يناير أنها فكّكت “البنية العسكريّة” لحركة حماس في شمال قطاع غزة الذي شهد قتالًا عنيفًا في الأشهر الأولى من الحرب.

وفي وقت سابق الإثنين، تبنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي “رصد صاروخين انطلقا من شمال غزة إلى الأراضي الإسرائيلية” في وقت متأخر الأحد، حيث تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في البحر.

ويصدر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال الحرب المستمرمة منذ أكثر من 11 شهرا.

وبدأت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وأدّى إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم.

وردّت إسرائيل على هذا الهجوم بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 40972 قتيلا في القطاع، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

بور-كرب/شي/غ ر