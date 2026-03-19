أمطار غزيرة ورياح عاتية تتسبب بمقتل 18 شخصا في باكستان

تسبّبت أمطار غزيرة ورياح عاتية بمقتل 18 شخصا على الأقلّ في كراتشي، عاصمة باكستان الاقتصادية، بحسب ما أعلنت سلطات البلدية وخدمة الإسعاف الخميس.

وقضى 13 شخصا الأربعاء إثر انهيار جدار.

وأفادت معلومات أوّلية بأن “الضحايا كانوا من مدمني المخدّرات وقد لجأوا إلى المبنى للاحتماء من الأمطار”، بحسب خدمة الإسعاف “Rescue 1122”.

وقال عبد الوحيد الذي يقطن الحيّ وشهد على الحادثة “كانت الأمطار غزيرة والرياح عاتية. وقد أسندوا ظهورهم إلى الحائط للاحتماء، فانهار عليهم”.

وأشار إلى أن العاصفة “أثارت فوضى عارمة”.

وقال محمد سفيان الذي يسكن في الحيّ “كانوا ينتظرون حتّى تهدأ الرياح ليعبروا… ويعودوا إلى ديارهم”.

وأضاف أن “الأضرار جسيمة”، مشيرا إلى “نفوق حيوانات أيضا”.

وأسفرت الأحوال الجوية عن مقتل خمسة أشخاص آخرين في المدينة.

وشهدت بعض مناطق إقليم السند، من بينها عاصمته كراتشي، أمطارا شديدة.

ومن الشائع هطول تساقطات في آذار/مارس في إقليم البنجاب، في الوسط الشرقي لباكستان، لكن الأمطار غير اعتيادية في إقليم السند الواقع في الجنوب الشرقي للبلد.

وتعدّ باكستان حيث يعيش 45 % من السكان دون خطّ الفقر من البلدان الأكثر عرضة للتغيّر المناخي ومواردها محدودة جدّا لمواجهة تداعياته.

وصحيح أن الرياح الموسمية في جنوب آسيا تجلب معها أمطارا تعتبر مهمّة للمحاصيل الزراعية، غير أن التغيّر المناخي يتسبّب بتقلّبات كثيرة.

والعام الماضي، تسبّبت الأمطار المصاحبة للرياح الموسمية بمقتل أكثر من ألف شخص في باكستان.

