أمطار وعواصف تودي بـ121 شخصا في أفغانستان وباكستان خلال أسبوعين

أدت أمطار غزيرة وفيضانات إلى مقتل 121 شخصا على الأقل خلال أسبوعين في أفغانستان وباكستان، بحسب ما أفاد مسؤولون في إدارتي الكوارث في البلدين السبت.

وتشهد أفغانستان هطول أمطار غزيرة منذ أواخر آذار/مارس، ما أدى إلى فيضانات وانزلاقات أرضية وأثّر على المنازل والمحاصيل.

وقال الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث الأفغانية محمد يوسف حمّاد لفرانس برس السبت “منذ 26 آذار/مارس، لقي 77 شخصا حتفهم وأصيب 137 بجروح في أنحاء البلاد نتيجة الفيضانات والأمطار”.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ48 الأخيرة فقط، قُتل 26 شخصا وأصيب 48 بجروح بسبب الأمطار والفيضانات والبرق.

أما في باكستان المجاورة، فقتل 44 شخصا بعد أمطار غزيرة في الأسابيع الماضية، بحسب ما أفاد مسؤولون.

ولقي 32 شخصا حتفهم في ولاية خيبر بختونخوا الشمالية منذ 25 آذار/مارس فيما قُتل 12 في بلوشستان (جنوب غرب) منذ 20 آذار/مارس، بحسب ما أفادت سلطات إدارة الكوارث الإقليمية فرانس برس.

أدّى تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة إلى مقتل أكثر من 60 شخصا في أفغانستان في كانون الثاني/يناير.

وشهدت أفغانستان مرارا فيضانات وانزلاقات أرضية وعواصف، وخصوصا في المناطق النائية ذات البنى التحتية الهشة. وتتأثّر الدولة التي تعد من أفقر بلدان العالم بعد عقود من الحرب، بتغيّر المناخ الذي يقول علماء إنه يتسبب بظروف مناخية قاسية.

