أمهات أكراد أمام البرلمان التركي: ادفنوا السلاح وليس أبناءنا

3دقائق

من إيجي توكساباي

أنقرة (رويترز) – دعت أمهات بعض مسلحي حزب العمال الكردستاني يوم الأربعاء إلى العفو عن أبنائهن ووقف أعمال العنف الدامية المستمرة منذ عقود، وذلك أمام لجنة برلمانية تركية تشرف على نزع سلاح الجماعة المحظورة.

وتحدثت الأم الكردية نزهات تيكي بلغة تركية ركيكة أمام أعضاء البرلمان نيابة عن مجموعة تسمى (أمهات السلام)، وقالت “نحن الأمهات لا نريد البكاء بعد الآن. دعونا ندفن السلاح لا أبناءنا”.

وفي مايو أيار، أعلن حزب العمال الكردستاني، الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984، أنه سيلقي سلاحه ويحل نفسه. وفي الشهر الماضي، أحرق عدد من أعضائه أسلحتهم في احتفال رمزي بالمنطقة الجبلية بشمال العراق حيث يتمركزون الآن هناك.

وتسعى اللجنة البرلمانية التي أطلق عليها اسم (الهيئة الوطنية للتضامن والأخوة والديمقراطية) إلى تحديد مسار نحو سلام دائم، وهو ما سيكون له صدى في سوريا المجاورة أيضا.

وقالت تيكي “إذا أردنا إحراق المزيد من الأسلحة، فيجب إعطاء هؤلاء الناس فرصة. إذا كانوا سينزلون من الجبال ليُحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، فكيف يمكننا إقناع الآخرين بحرق أسلحتهم”.

وقُتل أكثر من 40 ألفا خلال الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني على مدى أربعة عقود. وتعتبر كل من أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب جماعة “إرهابية”.

وطلبت ريبيا كيران، وهي أم أخرى، من أعضاء البرلمان تبني قوانين تحمي أعضاء حزب العمال الكردستاني من أحكام السجن الطويلة. وقالت “إذا كنتم تريدون السلام، فدعوهم ينخرطوا في السياسة بدلا من حبسهم”.

وجاءت الدعوات للعفو بعد يوم واحد من استماع اللجنة إلى بعض قدامى المحاربين الأتراك وأسر قتلى ومصابين، والذين دعوا إلى إخضاع أعضاء هذه الجماعة للمساءلة القانونية في إطار عملية السلام.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)