أموريم: مانشستر يونايتد يجب أن يتحلى بالشجاعة أمام أرسنال

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(مانشستر‭) ‬إنجلترا‭ (رويترز) – لم يخسر مانشستر يونايتد في أول ثلاث مباريات له تحت قيادة روبن أموريم وصعد إلى النصف الأعلى من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المدرب البرتغالي يواجه أول اختبار حقيقي لقدراته الفنية عندما يلتقي أرسنال المتألق يوم الأربعاء.

ويحتل يونايتد المركز التاسع بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر، ويعاني من أجل التسجيل هذا الموسم حيث سجل 13 هدفا في أول 12 مباراة بالدوري لكن الأمور تحسنت أخيرا يوم الأحد عندما سحق إيفرتون 4-صفر في أولد ترافورد.

ومع ذلك، سيتوجه الفريق لملعب الإمارات وهو يدرك تماما حجم المهمة التي تنتظره بعد أن خسر آخر ثلاث مباريات أمام أرسنال الذي يحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط فوق يونايتد.

وقال أموريم للصحفيين يوم الاثنين “إنه أفضل فريق واجهناه حتى الآن. لكن كل مباراة تشكل اختبارا. إذا شاهدت المباراة الأخيرة (أمام إيفرتون)، فقد كانت صعبة حقا.

“من المهم أن نتحلى بالشجاعة (يوم الأربعاء)، عندما أقول شجاعة، فهذا لا يعني الضغط على الخصم طوال الوقت. الأمر ليس كذلك. عليك أن تفهم المباراة ولحظات التحول في المباراة. نحتاج إلى الاستحواذ على الكرة، هذه نقطة أساسية.

“نريد أن نستحوذ على الكرة ونريد أن نسيطر على بعض لحظات المباراة، لأنك تعلم أنه من الصعب في مثل هذه المباريات السيطرة على مجريات اللعب بالكامل. يتعين علينا أن نتحلى بالشجاعة”.