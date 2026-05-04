أميرال أمريكي: دمرنا 6 زوارق إيرانية وأسقطنا صواريخ وطائرات مسيرة

4 مايو أيار (رويترز) – قال الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين إن الجيش الأمريكي دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في إطار عملية أمريكية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأضاف كوبر أنه “ينصح بشدة” القوات الإيرانية بالابتعاد عن المواقع العسكرية الأمريكية خلال العملية.

وأكد أن الحصار الأمريكي الذي يمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية لا يزال ساري المفعول، وأن نتائجه فاقت التوقعات.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )