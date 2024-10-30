أميركيون من أصول لاتينية يتظاهرون أمام تجمع انتخابي لترامب في ولاية بنسلفانيا

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تظاهر أميركيون من أصول لاتينية في مدينة ألينتاون في ولاية بنسلفانيا التي تقطنها أغلبية من أصول لاتينية، خارج أحدث تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري لدونالد ترامب.

وردد المشاركون شعارات مثل “المهاجرون يجعلون أميركا عظيمة!” التي تشبه شعار ترامب “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” إلى جانب دعوات مثل “ترامب، ارحل!”.

تأتي التظاهرة بينما يتزايد غضب الاميركيين من أصول لاتينية، لا سيما أولئك القادمين من بورتوريكو، بعدما شبه ممثل كوميدي تحدث في تجمع انتخابي لترامب في نيويورك في نهاية الأسبوع الماضي الجزيرة الأميركية بكومة من القمامة.

وأثار تجمع انتخابي أقامه ترامب في قاعة “ماديسون سكوير غاردن” في نيويورك الجدل، حيث وصف فكاهي مؤيد له بورتوريكو بأنها “جزيرة عائمة من القمامة”.

وحاولت حملته النأي بنفسها عن التصريحات.

وقالت إيفيت فيغيروا (60 عاما) التي نشأت في ألينتاون لأبوين من بورتوريكو، لوكالة فرانس برس “اللاتينيون يشعرون بالاشمئزاز الشديد من هذا”، في حين تجمع حوالى 50 متظاهرا قرب الصف الطويل من أنصار ترامب الذين كانوا ينتظرون دخول الساحة لحضور خطاب الرئيس السابق.

وأضافت “نحن مواطنون، وهو يشير إلينا بهذه الطريقة؟ كيف يجرؤ على ذلك!”.

ولا يستطيع سكان بورتوريكو، وهي جزيرة أميركية في الكاريبي، المشاركة في الانتخابات، لكن الجالية البورتوريكية التي تعد نحو ستة ملايين نسمة في الولايات المتحدة مؤهلة للتصويت.

وفي ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، هناك أكثر من 400 ألف بورتوريكي، ويؤكد منظمو الحملة رؤية أدلة على أن الجدل يحول اللاتينيين ضد الرئيس الجمهوري السابق، حتى مع ادعاء ترامب أنه كان يحقق تقدما مع الكتلة التي تميل تقليديا إلى الديموقراطيين.

وتقول ميشيل فرنانديز وهي من بورتوريكو ومؤيدة بشدة لترامب ووقفت في انتظار الدخول للتجمع الانتخابي، إن التصريحات لم يكن لها أي تأثير.

وقالت فرنانديز (54 عاما) إن التعليق “لم يأت من فم ترامب”.

لكنها قالت لفرانس برس “كان التعليق قبيحا، لكن التعليق ليس الخيار الحاسم بالنسبة إلي”. والأهم بالنسبة إليها: الهجرة غير الشرعية والجريمة والاقتصاد.

وبينما أصرت على أنها مستعدة لرؤية أول رئيسة في البيت الأبيض، فإن كامالا هاريس “لم تظهر أي قيادة على الإطلاق من وجهة نظري”.

ملم/شي/الح