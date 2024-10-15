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أمير قطر: إسرائيل اختارت توسيع العدوان ليشمل الضفة الغربية ولبنان

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الدوحة (رويترز) – قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء إن إسرائيل “اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل لبنان والضفة الغربية”.

وأضاف أمير قطر في افتتاح مجلس الشورى أن إسرائيل تمضي قدما في مخططاتها “لأنها ترى أن المجال متاحا لذلك”.

ويتمتع المجلس بسلطة تشريعية ويوافق على السياسات العامة للدولة والموازنة، لكنه لا يحدد السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية للدولة المنتجة للغاز والتي تحظر الأحزاب السياسية.

وذكر أمير قطر أن مجلس الشورى سيقترح تعديلات على الدستور لتُطرح في استفتاء شعبي.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية