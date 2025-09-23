أمير قطر: هجوم إسرائيل على الدوحة محاولة لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

نيويورك (رويترز) – قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القادة السياسيين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر كان محاولة إسرائيلية لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وكان الأمير يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير)