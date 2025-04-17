أمير قطر يصل إلى موسكو لعقد محادثات مع بوتين

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موسكو (رويترز) – ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى موسكو يوم الخميس في زيارة تشمل محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط.

وبذلت قطر عدة محاولات للتوسط بين روسيا وأوكرانيا كما ساعدت في ترتيب عودة أطفال من كلا البلدين تم فصلهم عن آبائهم خلال الحرب.

وقالت روسيا وقطر هذا الأسبوع إن الزعيمين سيناقشان جهود التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا رغبته في إنهاء “حمام الدم”، لكنه لم يحقق بعد أي تقدم يُذكر. وأكدت موسكو أن التوصل إلى تسوية ليس بالأمر السهل.

وأعلن الكرملين أن محادثات بوتين مع أمير قطر ستركز أيضا على قضايا إقليمية.

وصرح وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي لوكالة تاس بأن المناقشات ستدور حول أوكرانيا وسوريا وقطاع غزة، بالإضافة إلى قضايا الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.